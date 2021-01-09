فابريزيو رومانو: التجديد لصلاح ليس الأولوية القصوى في ليفربول

السبت 09/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إعتقد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المشهور أن تجديد تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع الدولي المصري محمد صلاح ليس أولوية قصوى.


وقالت صحيفة " ديلي ستار " الإنجليزية أن الأمر في ليفربول لا يتعلق بالتجديد لصلاح بل إيجاد اللاعب المناسب الذي سيكون بديلاً له.


وأضافت أن رامي عباس وكيل صلاح أجرى عده مفاوضات خلال الآونة الأخيرة من أجل معرفة المكان المناسب الذي يستحق أن ينضم له الدولي المصري.

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ليفربول صلاح الدوري الانجليزي

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