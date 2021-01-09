أهالي ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة يتلقون خبر وفاة ذوويهم

السبت 09/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
اختفت طائرة ركاب تقل ما يقدر بنحو 62 شخصًا بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال مسؤولون إن طائرة سريويجايا إير بوينج 737 فقدت الاتصال في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

وذكر شهود إنهم شاهدوا وسمعوا انفجارا واحدا على الأقل.

وكشف عدد من سكان جزيرة بالقرب من مكان اختفاء الطائرة لبي بي سي إنهم عثروا على أشياء يعتقدون أنها من الطائرة.

وأكدت وزارة النقل أن جهود البحث والإنقاذ جارية.

وقالت إن آخر اتصال بالطائرة التي تحمل علامة الاتصال SJY182 تم في الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي (07:40 بتوقيت جرينتش).

يُعتقد أنه كان على متن الطائرة 56 راكبا وستة من أفراد الطاقم، على الرغم من أن الطائرة تتسع لـ 130.

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طائرة منكوبة ضحايا انفجار الطائرة الإندونيسية

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