موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.









وكان الأهلي قد تمكن من الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.









وستلعب مباراة فريق الأهلي ضد نظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإنتاج الحربي.









ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتواجد فريق الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.