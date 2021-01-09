رئيس الوزراء ينعى اللواء محمود مغاورى أمين عام نقابة المهندسين

السبت 09/يناير/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر


مدبولى: شرُفت بالعمل معه بوزارة الإسكان وكان مثالا للإخلاص والتفانى

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نعى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللواء مهندس محمود مغاورى، أمين عام نقابة المهندسين، الذى رحل فجر اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء: لقد شرفت بالعمل مع اللواء مغاورى، أثناء رئاسته الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وكان الفقيد، رحمه الله، مثالا للإخلاص والتفانى، والعمل بروح الفريق، متمتعا بخلق رفيع، وتواضع أكسبه احترام الجميع.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولى تعازيه إلى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، فى الراحل الكريم، كما بعث تعازيه إلى أسرته الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

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