بعدما ازداد البحث عن طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 ومعرفة قيمة الفاتورة في المنزل تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021 من خلال الشركة المصرية للاتصالات.





خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي يناير 2021





- يمكن الضغط هنـــــــــــا للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها إلكترونيا.





- إضافة كود المحافظة.





- ادخال رقم الخط الأرضي.





- الضغط على زر إظهار الفواتير.





- يتم عرض قيمة الفاتورة كاملة.





طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

- يمكن دفع فاتورة التليفون الارضي من أي محلات تمتلك جهاز فوري أو ماكينات مصاري.

- يمكن الدفع فور الاستعلام من داخل الموقع المصرية للاتصالات بفيزا كارت.

- يمكن دفع وسداد فاتورة التليفون الارضي من خلال فروع المصرية للاتصالات التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مناطق مختلفة.