محافظ الجيزة يوجه بتطوير سوق ابن حزم بسعة 145 باكية وطرحهم للشباب

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استكمالا للمتابعات الميدانية التي يجريها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير للطرق بالمراكز والمدن تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير طريق سقارة السياحي بمركز البدرشين الجاري تطويره بطول 1.5 كم بدءا من مثلث سقارة وحتي منطقة بيت الري .



وشدد المحافظ على إزالة أي تعديات علي جانبي الطريق وتحقيق اقصي استفادة من الفراغات والمساحات بما يضمن أحداث سيولة مرورية بالطريق .



كما وجه محافظ الجيزة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لإدراج مصرف سقارة ضمن مشروعات تبطين الترع والمصارف، وهو المشروع القومى الذى تنفذة الدولة على مستوى الجمهورية وذلك لتتكامل الصورة الحضارية للقطاع بالكامل .



كما تففد المحافظ طريق سقارة ابو صير، موجها بإدراج الطريق ضمن مخطط التطوير ووضع رؤية لتوسعه الطريق خاصه وانه يستخدم في الاتجاهين مع مراجعة خطوط التنظيم بالطريق .



ووجه المحافظ بتوقيع غرامة علي الشركة المنفذة لأعمال تطوير ورصف الطرق نطاق البدرشين، وذلك للقيام بإلقاء نواتج وتالف الرصف بمسار جسر الترعة والتقاعس عن رفعها ما يؤثر علي المجري المائي .



وخلال جولته التفقدية بمركز البدرشين وجه راشد برفع كفاءة سوق ابن حزم وتطويرة ومراعاه البنية التحتية له لتحقيق الاستغلال الأمثل للسوق والذي يحتوي علي 145 باكية لطرحها للشباب لخلق فرص عمل لهم .



كما حرص المحافظ علي تفقد حالة النظافة والاشغالات والحالة العامة للطرق بنطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية، مشددا علي رؤساء المراكز برفع كفاءة النظافة ومتابعة التزام المحال والمطاعم بمواعيد الغلق والطاقة الاستيعابية وعدم السماح باي أعمال بناء مخالف .



الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين ومجدي محب رئيس مدينة الحوامدية ومحمود فؤاد رئيس مركز أبو النمرس .