محليا ودوليا.. تحركات مصرية جديدة لتوفير لقاحات كورونا

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على المستوى الدولي والمحلي، اتخذت الدولة عدة تحركات هامة من أجل توفير لقاح كورونا للمواطنين، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الحكومة للتخلص من الوباء المنتشر في مختلف دول العالم والذي ظهر في كافة محافظات مصر دون استثناء.



توفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

وكشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أن بلاده تعاقدت رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا، متابعا: "لقاحات كورونا تحتاج إلى العديد من الموافقات للسماح بالبدء في عملية التطعيم، لافتا إلى أن التجارب السريرية على اللقاح الصيني في مصر قد تمت".



واستطرد: "جرى التواصل مع المؤسسة العالمية للقاحات جافى، بحيث يتم توفير اللقاحات للدولة، مؤكدا أن مصر تعاقدت مع جافى رسميا على 20 مليون جرعة لقاح كورونا".



موعد التطعيم في يناير وفبراير

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية الوقائية، إن أعداد مصابي فيروس كورونا الذي يعلن من خلال وزارة الصحة في تزايد، بالإضافة إلى الحالات البسيطة التي تكتفي بالعزل المنزلي، مشيرا إلى أنه خلال شهر يناير الجاري أو في بداية فبراير المقبل سيتلقى أول مواطن الجرعة الأولى من لقاح كورونا، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن برنامج زمني محدد للحصول على اللقاح.



4 تجارب على 4 لقاحات مصرية

وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن هناك 4 تجارب على 4 لقاحات مصرية، وأن أحد تلك التجارب انتهت من التجارب ما قبل الإكلينيكية، مشيرا إلى أن أحد تلك التجارب تقدم إلي اللجنة العليا للفيروسات وحصل على موافقة للبدء في التجارب الإكلينيكية في المستشفيات الجامعية، وخلال الفترة القليلة المقبلة سوف تبدأ التجارب الإكلينيكية في المرحلة الثالثة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

