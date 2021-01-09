مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان وبديل عشوائيات بالعبور الجديدة

السبت 09/يناير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
الفجر


تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في تفقد مشروعات الإسكان لأهالينا في المناطق العشوائية، حيث تفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع سكني بديل للعشوائيات، بالحي ٢٤ بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروع، حيث أشار إلى أنه تم البدء في تنفيذه قبل شهرين، وسوف يتضمن تنفيذ ٩٦ عمارة، تضم ٣٣٦٠ وحدة سكنية، و٩٦ وحدة إدارية، و٩٦ محلا تجاريا، ويقام المشروع على مساحة ٦٢.٣٠ فدان.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لتنفيذ هذا المشروع في التوقيت المحدد، حيث كلف وزير الإسكان القائمين على التنفيذ بالانتهاء من العمارات المقرر بناؤها في نهاية هذا العام، لتكون جاهزة لتوفير مسكن لائق للأهالي في المناطق العشوائية.

وخلال تواجده بمدينة العبور الجديدة، تفقد رئيس الوزراء إحدى مراحل مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أكد وزير الإسكان أن المشروع يتضمن تنفيذ نحو ٧٣٢ عمارة، بواقع ١٧٥٦٨ وحدة سكنية.
وتفقد رئيس الوزراء نموذج احدى الوحدات السكنية المؤثثة بالكامل، وأشاد بجودة الاعمال المنفذة، ووجه بسرعة استكمال بقية الأعمال المتبقية.
وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن مدينة العبور الجديدة تشهد تنفيذ ٨٥٩ عمارة إسكان اجتماعي، بواقع ١٩٥ ألف و٣٤٨ وحدة سكنية، ومنطقة مركزية للخدمات.
وكلف مدبولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتشغيل عدد من المبانى الخدمية التى تم تنفيذها لسكان المدينة، مؤكدا أنه ستتم المتابعة مع الجهات المعنية.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ أقل من نصف ساعة

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 22 ساعة

فرج عامر يُحدد سعر بيع حسام حسن

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ ساعتين

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 36 دقيقة

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة الا ربع

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

03:30 م

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى