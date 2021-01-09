فرج عامر يُحدد سعر بيع حسام حسن

السبت 09/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
حدد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن السعر المتوقع لبيع نجم الفريق، حسام حسن، خلال الفترة الحالية.


ويحظى حسام حسن بمتابعة نادي الزمالك، كتعويض للرحيل المتوقع للمهاجم مصطفى محمد، نجم الفريق.


وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حسام حسن لن يرحل من سموحة بأقل من أربعين مليون جنيها نقدا وهذا طلبنا النهائي ونملك عرض خارج مصر بهذة القيمة».


من جانبه، قال حسام حسن مهاجم سموحة: «شرف ما بعده شرف أن يُذكر اسمي في سوق الانتقالات أكثر من مرة، أنه شرف ما بعده شرف وأتمنى التوفيق الفترة القادمة لي وأكون عند حسن ظن الجميع، ملحوظة هامة أنا موجود في سموحة حتى الآن وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعًا».


وقدم حسام حسن مستوى مميز مع نادي سموحة خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الفريق لنهائي كأس مصر أمام الزمالك، قبل أن يخسر اللقب بركلات الترجيح، كما كان منافساً على صدارة هدافي الدوري خلال السنوات الماضية، وسجل في الموسم الحالي هدفين حتى الآن خلال 4 مباريات.

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