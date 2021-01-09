إبراهيموفيتش يزين قائمة ميلان لمواجهة تورينو

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي قائمة الروسونيري التي تستعد لمواجهة تورينو اليوم السبت لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.









وشهدت إختيارات بيولي عودة المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وذلك للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة التي لحقت به منذ نوفمبر الماضي.









وجاءت قائمة الميلان كاملة على النحو التالي :-





حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما - جيانلويجي دوناروما - تاتا روسانو.





الدفاع: كالابريا - كونتي - دالوت - دوارتي - هيرنانديز - كالولو - كايير - موساكيو - رومانيولي.





الوسط: تشالهانوجلو - كاستييخو - دياز - فريجيرو - هاوجي - كيسي - أولزير - تونالي.





الهجوم: كولومبو - إبراهيموفيتش - لياو - مالديني.



