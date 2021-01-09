باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم السبت 9 يناير ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.









وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش بالسلام.









ومن المتوقع أن يبدأ جايمي باتشيكو مدرب الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي : محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح _ حمزة المثلوثي _ محمود الونش_ محمود علاء.

خط الوسط : طارق حامد _ إمام عاشور، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي _ عمر السعيد _ يوسف أوباما.



