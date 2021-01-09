أول تعليق من أشرف زكي على واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

السبت 09/يناير/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

قام نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بفتح تحقيق فوري فى الواقعة واستدعاء باسم سمرة لمقر النقابة للتحقيق معه بشأن الواقعة.



ونشرت ذلك رحاب الجمل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت"كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين، ولعمل الازم والتحقيق في واقعة امس من مشادة واساءة زميل لي ولزملائي". 




وتابعت "وانا اثق في نقابتي انها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".


وكانت رحاب قد كتبت تفاصيل الواقعة عبر حسابها الشخصي، "الممثل السكران، لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لانه مستغلبك ومستضعفك ..انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب


وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب.




لكن تدخل بالامس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ باقذر واسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام ويخرجوك من المكان بالامن والجاردات وفضايح".

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