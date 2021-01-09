كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

السبت 09/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد زكي
عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك جلسة مع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي، بفندق إقامة معسكر الفريق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

وقام عبد الحليم عليم بتوجيه العديد من النصائح لعبد الله جمعة، كالتركيز داخل الملعب وفي تدريبات الفريق  فقط وعدم الانشغال بالتصريحات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت لجنة الكرة بنادي الزمالك برفع مذكرة لإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بشأن رد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالنادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت لجنة الكرة بالزمالك من قبل، بمعاقبة أي لاعب يدلي بأي تصريحات أو نشر أي معلومة عبر حسابهم الشخصي دون الحصول على موافقة مكتوبة من مدير الكرة أو المشرف على الفريق.

ونشر "عبد الله جمعة" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" : أولا الكلام دا محصلش، والكلام دا كذب وأنا مقعدتش مع حضرتك علشان تقول كلام محصلش.

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