الاثنين.. انطلاق فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021

السبت 09/يناير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تنطلق يوم الاثنين الحادية عشرة صباحًا فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021م تحت عنوان: "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وتتناول الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب: "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تؤكد الندوة على مخاطر جميع أنواع التطرف سواء أكان تطرفًا يمينًّا أم تطرفا يساريًّا فالتطرف هو التطرف.
ويحاضر في الندوة كل من:
1- محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
2- كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
3- خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار.
4- خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع.
5- الدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور.
وذلك بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ ساعتين

فرج عامر يُحدد سعر بيع حسام حسن

منذ 41 دقيقة

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ أقل من نصف ساعة

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ أقل من ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة الا ربع

في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 33 دقيقة

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

03:00 م

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى