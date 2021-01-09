رئيس رابطة تجار السيارات: مبادرة التحويل للغاز الطبيعي توفر 50% من الاستهلاك (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حدث هام يستفيد منه كلًأ من المواطن والدولة المصرية.

وأضاف "أبو المجد"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن المبادرة تتمثل دمج لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهما تخريد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، وهو قرار صحي وسليم جدًا، منوهًا بأنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تخريد السيارات من 5-10 سنوات، بينما في مصر هناك سيارات تسير في الشوارع لأكثر من 50 عام، ويصدر عنها عوادم وانبعاثات كربونية ومشاكل بيئية كما أنها قد تشكل كوارث مرورية نتيجة تعطلها.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أن السيارات التي مر عليها 20 عامًا سيتم تخريدها بتسهيلات كبيرة، منوهًا بأن العام الاول من المبادرة يستهدف إحلال وتحويل 70 ألف سيارة بينهم 55 ألف سيارة أجرة، و15 ألف ميكروباص، ومن 2021-2023 تستهدف 250 ألف سيارة، منوهًا بأن هذه المبادرة يكون لها تأثير على قطاع السيارات التجاري والصناعي والسيارات الزيرو والمستعملة.

وأكد "أبو المجد"، أن إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي توفر 50% من الاستهلاك، كما أنه يوفر العملة الصعبة التي تستنزف في استيراد الوقود.

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