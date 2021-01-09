المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

السبت 09/يناير/2021 - 02:47 م
حطام الطائرة
حطام الطائرة
وكالات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور تعود إلى حطام الطائرة الإندونيسية التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

 

وقد أعلنت وسائل إعلامية، اليوم السبت، العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة "سريويجايا إير" انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا، كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

 

بحسب قناة سكاي نيوز عربية، كشفت خدمة "فلايت رادار 24" لتعقب الطائرات على "تويتر"، أن طائرة الرحلة "إس.جي182" هبطت أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.

 

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا
المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا
المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا
المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حطام الطائرة جاكرتا المشاهد الأولى الطائرة الإندونيسية

أخبار تهمك

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

منذ أقل من نصف ساعة

ميلان ينافس ليفربول على صفقة الموسم

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ ساعة و 17 دقيقة

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

كهربا... مقلب "مرتضى" الذي لم يشربه أهلي "الخطيب"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

منذ ساعتين و 39 دقيقة

في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. العثور على حطام في موقع فقد الاتصال بالطائرة الإندونيسية المنكوبة

"النقل الإندونيسية" ترسل فرق إنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة المنكوبة

الكشف عن سبب تحطم طائرة الركاب الإندونيسية

التفاصيل الكاملة لتحطم الطائرة الإندونيسية في جزيرة جاوة

أندونيسيا: انتشال أشلاء بشرية من موقع تحطم الطائرة المنكوبة

أبرز 10 معلومات عن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

02:47 م

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

11:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى