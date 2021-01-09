بنظام التعليم عن بعد..أكاديمية الأزهر تعقد دورة "منهجية الرد على الشبهات" للوعاظ والواعظات المصريين*

السبت 09/يناير/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

واصلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم السبت، فعاليات دورة "منهجية الرد على الشبهات"، بنظام التعليم عن بعد، بمشاركة عدد (68) واعظًا و(25) واعظة من المصريين، والتي تستمر فعالياتها لمدة أسبوعين.

وصرح الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أنَّ استئناف دورة "منهجية الرد على الشبهات" بنظام التعليم عن بعد؛ يأتي في إطار اعتماد أكاديمية الأزهر آلية "التدريب والتعلم عن بعد" للسادة الأئمة والوعاظ المصريين في الدورات الحالية والمقبلة، وذلك من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد من "الورش التدريبية" الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعي التدريب عن بعد المتزامن وغير المتزامن، وذلك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، انطلاقا من حرص من الأزهر الشريف على صحة وسلامة السادة الوعاظ وأعضاء لجان الفتوى المشاركين في تلك الدورات.

وأوضح الدكتور الصغير، أن هذه الدورة تأتي في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، والتي تهدف إلى أهمية تدريب السادة الوعاظ على كيفية تطبيق المنهجية العلمية في تحرير المسائل العلمية، وتفنيد شبهات المشككين، وتحديد أساسيات الشبهة وأسبابها وآليات الرد عليها، جامعًا بين المنقول والمعقول، والتعرف على المفاهيم العقلية والنفسية المرتبطة بالشبهات ومثيريها، فضلًا عن اكتساب الوعاظ والواعظات مهارات الحوار الناجح والمناظرة المتزنة مع المخالف، والقدرة على اكتشاف مفاتيح الشخصيات الإنسانية وتحديد طرق التحاور والتعامل معها.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أنَّ هذه الدورة يحاضر فيها نخبة من السادة أعضاء هيئة كبار العلماء والأساتذة بجامعة الأزهر الشريف، مؤكدًا أنَّ الأكاديمية بصدد الإعداد لدفعات جديدة، سواء للسادة الأئمة والدعاة الوافدين، ولأعضاء لجان الفتوى والوعاظ المصريين، مع بذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة للتنوع في الدورات المقدمة، وتوسيع الشريحة المستهدفة من التدريب.

أخبار تهمك

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 21 ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ميلان ينافس ليفربول على صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

منذ ساعتين و 38 دقيقة

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

منذ أقل من نصف ساعة

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

كهربا... مقلب "مرتضى" الذي لم يشربه أهلي "الخطيب"

منذ حوالي 3 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

02:47 م

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

11:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى