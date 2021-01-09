'الوطنية للإعلام': انطلاق قناة أون تايم سبورت 3 إضافة قوية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن تدشين قناة "أون تايم سبورتس 3"، لتنضم لباقه قنوات أون تايم سبورت الرياضية.





وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين "الهيئة الوطنية للإعلام" برئاسة حسين زين، والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.





وصرح حسين زين رئيس الهيئة، بأن انطلاق القناة الجديدة، يعد إضافة قوية لمجموعة قنوات أون تايم سبورت، وتطورًا لماحققته من نجاحات بكوادرها المميزة، ومحتواها الرياضي المتميز، وأيضًا نجاحها في نقل العديد من الأحداث الرياضية والبطولات الهامة بصورة متميزة، وذلك من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط، قدموا صورة متميزة أسعدت وأمتعت جماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها.



