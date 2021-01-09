رئيس "العربية للتصنيع" يبحث اشتراك مدينة الأثاث بدمياط في تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

السبت 09/يناير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
استقبل اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع،الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط. 

تناول اللقاء، بحث الإستفادة من كافة الإمكانات التصنيعية بمدينة الأثاث بدمياط، والمشاركة في فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

في هذا الصدد أكد " التراس" علي أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة بإعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار أنه تم بحث الإستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع  تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولي تنفيذه العربية للتصنيع، مشيدا بالمجهودات الجادة  للدكتورة" منال عوض"، لتحديث وتطوير كافة الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية. 
كما أكد " التراس " علي أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والإلتزام في مواعيد التسليم ومراعاة الذوق العالي في التصميمات والتي تضاهي أحدث منتجات الأثاث العالمية،إستغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية،مُؤكدا علي خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

من جانبها، أعربت الدكتورة "منال عوض " عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ،في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، مشيدة بدور العربية للتصنيع في مشروع تأثيث مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وأعربت عن تطلع محافظة دمياط لإشتراك مدينة الأثاث بدمياط في المشروع القومي لتأثيث وفرش العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية.

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