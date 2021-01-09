مسحة طبية للإسماعيلي بالمغرب قبل مواجهة الرجاء

السبت 09/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

خضع لاعبو وأعضاء بعثة الإسماعيلى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ، قبل مواجهة بطل المغرب “الرجاء” الأثنين المقبل لحساب جولة الإياب من دور الأربعة بالبطولة العربية.

يأتى ذلك ، ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقوف على سلامة الجميع قبل إنطلاق المباراة التى يحتضنها إستاد مراكش دون حضور جماهيرى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق اليوم أول تدريباته بعد الوصول أمس فى رحلة سفر شاقة والتى على إثرها تم إلغاء المران.

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