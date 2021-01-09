لرغبة الارتباط.. استمرار حبس شاب قتل سائق "توك توك" بالجيزة

Advertisements

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس شاب متهم بقتل سائق توك توك، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لط بعدما أخبره صديق مشترك بينهما، برغبة المجني عليه فى الحديث مع شقيقته والارتباط بها.



وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليه "م.ع" البالغ من العمر 18 سنة، سائق توك توك، تحدث مع صديقه المتهم "إ" 20 سنة، سائق توك توك، بحكم الصداقة التى تربطهما، وأخبره أنه يحب شقيقة صديق مشترك بينهما يدعى "ي"، ويرغب فى الحديث معها، إلا أن المتهم قرر إخبار الصديق "ي"، عن رغبة القتيل فى الارتباط بشقيقته.

سارع المتهم لإخبار "ي"، بالأمر، ما أدى إلى غضب شقيق الفتاة، واصطحب معه المتهم "إ"، وشخص ثالث وتشاجروا مع المجنى عليه، وخلال المشاجرة أشهر المتهم "إ"، سكينا وسدد طعنة نافذة بقلب المجنى عليه أنهت حياته فى الحال. تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

استقبل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن المجنى عليه يدعى " م.ع" 18 سنة سائق توك توك مصاب بطعنة نافذة بالقلب أدت إلى وفاته فى الحال.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائدان هانى عجلان وكريم عليان، والنقيب أحمد شهبور من ضبط المتهم بارتكاب الجريمةن وتبين أنه يدعى "إ" 20 سنة سائق توك توك، وبمناقشته اعترف بارتكاب الجريمة وارشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وأرشد عن اثنين من أصدقائه شاركا فى التشاجر مع القتيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.

المتهم الرئيسى "إ" اعترف أمام الرائد محمد طارق معاون مباحث قسم شرطة الهرم بتفاصيل ارتكاب الجريمة، وقال خلال مواجهته أن المجنى عليه أخبره بحبه لشقيقة أحد أصدقائهما يدعى "ي"، ورغبته فى الحديث معها، فأسرع المتهم لإخبار صديقهما "ي"، الذى قرر الانتقام من المجنى عليه والتشاجر معه، وخلال المشاجرة أشهر المتهم الرئيسى "إ"، سائق التوك توك سكينان وطعن بها المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق



