كل ما تريد معرفته عن مشروع بديل العشوائيات بالسلام الذي يتفقده رئيس الوزراء

السبت 09/يناير/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
في ضوء تنفيذ المشروعات القومية للقضاء على العشوائيات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع بديل العشوائيات في مدينة السلام، لصالح أهالي المناطق غير الآمنة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع بديل العشوائيات بالسلام الذي يتفقده رئيس مجلس الوزراء.

١. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، في أرض الإنتاج الحربي، بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوي، على مساحة 230 فدانا.

٢. يشمل المشروع، تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و 475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية.

٣. نسبة الإنجاز في هذا المشروع تصل إلى 55%.  

٤. يتضمن 44 عمارة ستكون مخصصة للبيع الاستثماري، بواقع 1056 وحدة سكنية، وكافة الوحدات الأخرى ستشمل إسكان أهالي المناطق غير الآمنة.

٥. ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مشروعات الإسكان التي تنفذ لصالح أهالي المناطق غير الآمنة، في مدينة السلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

وتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، في أرض الإنتاج الحربي، بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوي، على مساحة 230 فدانا، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يشمل تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و 475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية، كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع تصل إلى إلى 55 %، ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.  

وعلى جانب آخر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات الإسكان لأهالينا فى المناطق العشوائية، حيث تفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع سكنى بديل للعشوائيات، بالحى 24 بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروع، حيث أشار إلى أنه تم البدء فى تنفيذه قبل شهرين، وسوف يتضمن تنفيذ 96 عمارة، تضم 3360 وحدة سكنية، و96 وحدة إدارية، و96 محلا تجاريا، ويقام المشروع على مساحة 62.30 فدان.

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