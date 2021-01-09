اندلاع حريق بمستشفى في الهند

السبت 09/يناير/2021 - 02:26 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات

اندلع حريق في مستشفى بولاية مهاراشترا الهندية، اليوم السبت، أسفر عن مصرع 10 أطفال حديثي الولادة.

 

وبحسب الطبيب الهندي، برامود خانداتي، أن الحريق اندلع عند الثانية من صباح اليوم (20:30 مساء أمس الجمعة بتوقيت غرينتش) في المستشفى، وتم إنقاذ سبعة، من بين 17 طفلا كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى".

 

وقد أمر رئيس وزراء الولاية بالتحقيق في الحادث.

 

وكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، جاء فيها: "مأساة موجعة للقلب في بهاندرا بولاية مهاراشترا، حيث فقدنا أرواحا صغيرة ثمينة".

 

وأضاف رئيس الوزراء الهندي: "أتقدم بالتعازي لجميع الأسر المكلومة، وأرجو أن يتعافى المصابون في أقرب وقت".

 

وبحسب وكالة رويترز، أعرب سياسيون آخرون عن حزنهم تجاه هذه الحادثة، من بينهم زعيم المعارضة، راهول غاندي.

 

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مستشفى اندلاع حريق الهند

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