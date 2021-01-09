"الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة الثلاثاء.. والعظمى على القاهرة 26 درجة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الساعة 12 بعد منتصف الليل.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن وجود الشبورة المائية الكثيفة يتسبب في انعدام الرؤية تمامًا على الطرق والمحاور الرئيسية نتيجة حالة الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية، إلى جانب اتجاه الرياح الشمالية الشرقية المحملة بكميات كبيرة من الرطوبة من مسطح البحر المتوسط أو البحر الأحمر المؤثر على منطقة شمال الصعيد، والتي تكون محبوسة في طبقات قريبة من سطح الأرض بجانب المرتفع الجو الموجود في طبقات الجو العليا مما يتسبب في ظهور الشبورة المائية الكثيفة.



