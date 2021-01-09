"الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة الثلاثاء.. والعظمى على القاهرة 26 درجة (فيديو)
السبت 09/يناير/2021 - 02:23 م
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن وجود الشبورة المائية الكثيفة يتسبب في انعدام الرؤية تمامًا على الطرق والمحاور الرئيسية نتيجة حالة الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية، إلى جانب اتجاه الرياح الشمالية الشرقية المحملة بكميات كبيرة من الرطوبة من مسطح البحر المتوسط أو البحر الأحمر المؤثر على منطقة شمال الصعيد، والتي تكون محبوسة في طبقات قريبة من سطح الأرض بجانب المرتفع الجو الموجود في طبقات الجو العليا مما يتسبب في ظهور الشبورة المائية الكثيفة.
وتوقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، استمرار الشبورة المائية الكثيفة حتى منتصف الأسبوع الجاري حتى يوم الثلاثاء، مع ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بنحو درجتين لـ 3 درجات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 26 درجة الثلاثاء المقبل، مما يعني أننا نشهد طقس دافئ خلال ساعات النهار بارد ليلًا، منوهًا باننا سنشهد انخفاض في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع يوم الخميس لتصل لـ 20 درجة مئوية على القاهرة يومي الخميس والجمعة المقبلة.