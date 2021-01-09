"التمثيل التجارى" يستضيف الإجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السودانى

السبت 09/يناير/2021 - 02:19 م
مجلس الأعمال المصري السوداني
مجلس الأعمال المصري السوداني
احمد الشيخ

فى اطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الافريقية ، استضاف جهاز التمثيل التجارى الاجتماع الاول للجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى السودانى المشترك برئاسة شريف الجبلى.

وقال احمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجارى انه تم الدعوة لعقد هذا الاجتماع بمناسبة إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس، وذلك بهدف تحديد أولويات العمل للقطاع الخاص المصرى مع الجانب السودانى وسبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة مع السودان خلال المرحلة المقبلة ، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الشعبين المصرى السودانى.

وأشار الى ان الاجتماع قد تناول أيضا الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولى والذى سيعقد خلال الفترة من ٢١-٢٨ يناير الجارى حيث ستشارك مصر باكبر جناح فى تاريخ مشاركتها بهذا المعرض ، وهو الامر الذى يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين .

وأوضح مغاورى ان العلاقات المصرية السودانية تشهد مؤخرا زخما سواء فى مجال الزيارات الرسمية والحكومية المتبادلة، وزيارات رجال الاعمال، فضلا عن المشاركة فى المعارض التجارية، وتعزيز التجارة الحدودية، بالاضافة الى تنشيط مجلس الاعمال فى الجانبين، والتعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطبيقات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبدوره أكد  شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك ، حرصه وأعضاء المجلس على المساهمة فى احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية المشتركة مع دولة السودان الشقيقة ، مشيراً فى هذا الاطار الى انه جارى تشكيل لجان متخصصة داخل المجلس لتحديد اوجه التعاون المشترك مع الجانب السودانى .

ولفت الى انه سيتم ايضا رصد اهم التحديات التى تواجه حركة التجارة بين البلدين ، بهدف التنسيق مع الحكومة لحل هذه التحديات ، وبما يسهم فى تدفق وانسياب التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى السوقين المصرى والسودانى.

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