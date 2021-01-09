"تجارة مربحة".. التحقيق مع تاجر أسلحة في كرداسة

السبت 09/يناير/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع شخص بالاشتراك مع آخر، لاتجاره في الأسلحة النارية، وحيازته على عدد من  الطلقات مختلفة الأعيرة النارية، وتخزينها بمنزل أحداهما بمنزل بكرداسة 

واعترف أحد المتهمين، بالاتجار في الأسلحة النارية، وذلك من أجل المكسب في تلك التجارة. 

وأمرت النيابة، بإرسال الأسلحة للمعمل الجنائي لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لاتجارهما في  الأسلحة النارية، متخذين من جراج خاص بمنزل أحدهما فى كرداسة، مكان لإخفاء الأسلحة، داخل سيارة مبلغ بسرقتها من منطقة الدقى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين، وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها، وعُثر بداخلها على عدد من الأسلحة النارية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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