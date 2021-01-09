في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

خلال الـ24 ساعة الأخيرة، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القرارات الهامة ضمن إجراءاته للتنسيق بين مؤسسات الدولة، وكذلك حتى لا تتعطل الأعمال داخل الوزارات وتسير على ما يرام، ولعل أبرز تلك القرارات كانت بشأن مجلس نواب 2021.





دعوة مجلس النواب للانعقاد

وفي الساعات الأخيرة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد، يوم الثلاثاء المقبل، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخصًا في عضوية مجلس النواب.





ويأتي ذلك تفعيلها لنص المادة (27) من قانون مجلس النواب والمنظمة لتعيينات رئيس الجمهورية بمجلس النواب التي نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5٪؜ من عدد الأعضاء المنتخبين.





تفاهم بين مصر وبرنامج الأغذية

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القُطرية والموقع في القاهرة بتاريخ 14-5-2020.





منحة مصر وأمريكا الصحية

وتضمنت القرارات، التي أصدرها الرئيس السيسي ونشرتها الجريدة الرسمية، القرار رقم 473 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29-6-2020.





منحة مصر وأمريكا التعليمية

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29-6-2020.





تخصيص مساحات لمحطة كهرباء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 708 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط، لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط.



