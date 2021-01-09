لاعب بيلا أول صفقات الحمام المطروحي في الميركاتو الشتوي

السبت 09/يناير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
احمد تيتو

نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع بكر أحمد" بيكا"  ظهير أيسر بيلا لتدعيم صفوف الفريق في أولي صفقات الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وجاء التعاقد مع بكر بناء علي طلب أيمن الجمل المدير الفني للفريق الذي يعرفة جيدا  أثناء تولية الإدارة الفنية لدكرنس الموسم الماضي لتعويض رحيل أحمد بطوط الظهير الأيسر للفريق بعد إنتقالة للترسانة في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن الحمام المطروحي قد تعادل بالأمس مع أبو قير للأسمدة المتصدر بهدف لكل منهما في إطار مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويحتل الفريق المطروحي المركز الأخير بعد حصولة  علي 4 نقاط فقط من 7 مباريات جمعهم بالتعادل مع فاركو، وبلدية المحلة، والمنصورة، وأبو قير للأسمدة ، والخسارة من حرس الحدود، والجزيرة، ومالية كفر الزيات

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