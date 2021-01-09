رحاب الجمل توجه الشكر لنقابة المهن التمثيليه لسرعة استجابتها لتحقيق فى واقعة باسم سمرة

السبت 09/يناير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



وجهت الفنانة رحاب الجمل الشكر لنقابة المهن التمثيلية وعلى رأسهم للدكتور أشرف زكي بعد سرعة استجابه لتحقيق فى واقعة باسم سمرة.



ونشرت رحاب الجمل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة"كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين
ولعمل الازم والتحقيق في واقعة امس من مشادة واساءة زميل لي ولزملائي ".


وتابعت "وانا أثق في نقابتي أنها ستتخذ الازم وتحويل الموضوع للتحقيق".



يذكر أن رحاب الجمل قد شنت هجوماً قويا على الفنان باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير إحدى الأفلام وهو ليس فى وعيه، وتعدي عليها بالسب والقذف هى وزملائها.

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