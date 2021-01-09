صرف معاش إصابة عمل لشهداء كورونا من الأطباء بعد صدور قرار وزير الصحة بإعتبار كورونا من الأمراض المعدية (30 مايو 2020 )

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التقى اليوم الاستاذ الدكتور حسين خير نقيب أطباء مصر، برفقه إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، مع كلا من اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسامى عبد الهادي نائب رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا والذى يبلغ 80% من أجر التسوية التأمينى.



وتم خلال اللقاء توضيح أنه بتاريخ 3052020 صدر قرار وزير الصحة بإعتبار كورونا من الأمراض المعدية يتفق هذا القرار مع الأمراض المهنية بإصابات العمل طبقًا لقانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالتالى لا حاجة إلى أى تعديل تشريعي وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار ( كورونا إصابة عمل ) حسب تأكيد اللواء جمال عوض

سيصبح الحد الأقصي للمعاش للشهداء عام 2020 - هو ( 5600 جنيه)

ويصبح الحد الأقصي للمعاش للشهداء عام 2021 هو ( 6480 جنيه)

ويرجع ذلك الي أن الحد الأقصي التأمينى كان فى 2020، (7000جنيه) ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، ولكن الحد الأقصي التأمينى زاد فى 2021 الى8100 جنيه و80% منه تساوى 6480 جنيه.



وسوف تقوم النقابة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ( لجنة الأمراض المهنية ) لتحديد المستندات المطلوبة للعرض على لجنة الأمراض المهنية لبحث مدي اعتبار الحالة أصابة عمل، وذلك لإزالة أي غموض يعرقل الصرف ومنها المستندات الآتية:

١- شهادة الوفاة

٢- ماسحة pcr

٣- تقرير طبى من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة

٤- يتم عرض هذه الأوراق على لجنة الأمراض المهنية التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل

٥- يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش الوفاة الطبيعية مضافًا إليه معاش الإصابة ويتم الجمع بينهم بدون حدود.

والنقابة بدورها تطالب أسر الشهداء بسرعة التوجه بالأوراق المطلوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي ( لجنة الأمراض المهنية)