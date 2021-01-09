رئاسة الحكومة الجزائرية: رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير النقل لزهر هاني

قالت رئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، إن رئيس الجمهورية أنهى مهام وزير النقل لزهر هاني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جزائرية، حكمًا بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.

وقضت المحكمة الجزائرية، أيضا على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.