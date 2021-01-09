وزير المجالس النيابية: مستحقو التعويض من متضرري النوبة 11 ألفا و500 شخص

السبت 09/يناير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن إجمالي المستحقين لصرف التعويضات من متضررى النوبة يصل إجماليهم إلى 11 ألفا و500 مستحق، منهم 5329 بالمرحلة الثانية.

واستعرض فؤاد، في مؤتمر صحفى حول فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضرري النوبة، الآليات التنفيذية لصرف التعويض. 
 
وتتضمن الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية العمل على إتاحة 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كائنة بعدد 13محافظة، وكذا التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضى القابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى، فضلًا عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادى الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندى، هذا إلى جانب طباعة عدد 1550 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالأراضى القابلة للزراعة، وطباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضى المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكن. 
 
كما يتم العمل على توفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، ودعمها بالموظفين المدربين لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض. 

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