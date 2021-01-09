عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

السبت 09/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الحصول على واحدة من الصفقات الهامة التي رشحتها لجنة الكرة خلال الفترة القليلة الماضية.


ووافق عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب على رحيل محمد مجلي نجم الفريق لنادي الزمالك حال تقديم عرض مالي مناسب.


وجاءت موافقة النحاس على رحيل مجلي بسبب وجود أكثر من بديل جاهز في قائمة الفريق مثل أحمد دويدار ويوسف الجوهري والتونسي وسيم النغموشي.

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