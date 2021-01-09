وزير المجالس النيابية يكشف تفاصيل أزمة متضرري النوبة من بناء السد

السبت 09/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل المشاكل التى تواجه المواطنين إيمانا منها أن المواجهة هى أول خطوات الإصلاح، مؤكدا فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، حول فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة، أن هذا الأمر كان عالقا منذ ما يقرب من 100 عام حتى تدخلت القيادة السياسية لحل هذا الأمر. 

وتتضمن الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية العمل على إتاحة 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى  13محافظة، وكذا التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، فضلًا عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي، هذا إلى جانب طباعة عدد 1550 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وطباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن، كما يتم  العمل على توفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، ودعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض. 

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