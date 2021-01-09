وزير المجالس النيابية يكشف تفاصيل أزمة متضرري النوبة من بناء السد

أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل المشاكل التى تواجه المواطنين إيمانا منها أن المواجهة هى أول خطوات الإصلاح، مؤكدا فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، حول فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة، أن هذا الأمر كان عالقا منذ ما يقرب من 100 عام حتى تدخلت القيادة السياسية لحل هذا الأمر.



