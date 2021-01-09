



(الآن شغال) رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2021 الدفعة الجديدة من خلال اللينك الرسمي لوزارة القوى العاملة





الآن شاهد رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة لعام 2021 م لشهر يناير حيث ينتظرها الكثير من المتابعين لصرف المنحة بقيمة 500 جنيه للعمالة اليومية التي فقدت عملها بعد ظروف فيروس كورونا.





وقامت الحكومة المصرية من خلال وزارة القوى العاملة بتسجيل العمالة الغير منتظمة وصرف لها لمدة ثلاثة شهور 500 جنيه، وقد صرفت وزارة القوى العاملة المصرية لملايين المستفيدين من المنحة، وقد ساعدت العديد من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في جمهورية مصر العربية ولكن لم يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة إلا بعد تطبيق الشروط التي يبحث عنها الكثير من المتابعين في مصر فلابد من تطبيقها لتكمله الحصول عليها.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير 2021

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية فقط للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة في عام 2021 لذلك سوف نوضح لكم الطريقة





- يكون صرف منحة العمالة الغير منتظمة والاستعلام عنها من خلال موقع وزارة القوى العاملة.





- بعد التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة يمكن الاستعلام عن المنحة بالضغط عليها وكتابة الرقم القومي للمستعلم.





- الضغط على طلب استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة ويظهر لك آخر الأخبار عنها بالوزارة ولن يتم صرف منحة العاملة الغير منتظمة الدفعة الخامسة إلا بعد توافق الشروط والأحكام المطلوبة عبر وزارة القوى العاملة





شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير 2021

- لابد أن يكون المتقدم لطلب المنحة مصري الجنسية فقط.





- توفير كافة المستندات والأوراق والشروط التي تثبت أنه من العمالة اليومية الغير منتظمة.





- تحديث بيانات الحاصلين على منحة العمالة الغير منتظمة لمن هم سجلوا قبل ذلك وتلك المنحة صدرت بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كدعم للعمالة الغير منتظمة في جمهورية مصر العربية.



