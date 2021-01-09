محاضرة فنية للزمالك قبل التوجه لاستاد السويس

السبت 09/يناير/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم مع طلائع الجيش باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.


ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني برنامج يوم المباراة حيث يتناول الفريق وجبة الغذاء في الثالثة عصرا بعدها يلقي الجهاز الفني محاضرة فنية قصيرة في الخامسة مساء اليوم.


ويتحرك الفريق بعدها في الخامسة والربع نحو استاد الجيش استعدادا للمباراة التي يخوضها المارد الأبيض ويسعى خلالها لتحقيق الثلاث نقاط.

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