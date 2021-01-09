مدبولي: تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي وبديل عشوائيات بالعبور الجديدة

السبت 09/يناير/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات الإسكان لأهالينا في المناطق العشوائية، حيث تفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع سكني بديل للعشوائيات، بالحي 24 بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروع، حيث أشار إلى أنه تم البدء في تنفيذه قبل شهرين، وسوف يتضمن تنفيذ 96 عمارة، تضم 3360 وحدة سكنية، و96 وحدة إدارية، و96 محلا تجاريا، ويقام المشروع على مساحة 62.30 فدان.
 
ووجه رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لتنفيذ هذا المشروع في التوقيت المحدد، حيث كلف وزير الاسكان القائمين على التنفيذ بالانتهاء من العمارات المقرر بناؤها في نهاية هذا العام، لتكون جاهزة لتوفير مسكن لائق للأهالي في المناطق العشوائية.
 
وخلال تواجده بمدينة العبور الجديدة، تفقد رئيس الوزراء إحدى مراحل مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أكد وزير الإسكان أن المشروع يتضمن تنفيذ نحو 732 عمارة، بواقع 17568 وحدة سكنية.
 
وتفقد رئيس الوزراء نموذج احدى الوحدات السكنية المؤثثة بالكامل، وأشاد بجودة الأعمال المنفذة، ووجه بسرعة استكمال بقية الأعمال المتبقية.
 
وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن مدينة العبور الجديدة تشهد تنفيذ 859 عمارة إسكان اجتماعي، بواقع 195 ألفا و348 وحدة سكنية، ومنطقة مركزية للخدمات.
 
وكلف مدبولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتشغيل عدد من المبانى الخدمية التى تم تنفيذها لسكان المدينة، مؤكدا أنه ستتم المتابعة مع الجهات المعنية.
 

أخبار تهمك

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 20 ساعة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ أقل من ساعتين

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ 19 دقيقة

كهربا... مقلب "مرتضى" الذي لم يشربه أهلي "الخطيب"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

11:57 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

01:28 ص

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

12:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى