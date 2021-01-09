وزارة النقل الإندونيسية تكشف نوع الطائرة المفقودة في جاكرتا

السبت 09/يناير/2021 - 01:48 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

كشفت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737 وكانت تقوم برحلة داخلية.

 

وأفادت وسائل إعلام، بالعثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من الطائرة التي انقطع الاتصال بها.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر إعلامية، بفقد الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا.

 

وفي وقت سابق، اختفت طائرة هليكوبتر عسكرية إندونيسية وعلى متنها 12 شخصًا، في أجواء إقليم بابوا الإندونيسي.

 

 

 

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