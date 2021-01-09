



(هنا الآن) رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة بالرقم القومي يناير 2021 عبر موقع وزارة القوى العاملة





هنا الآن رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة بالرقم القومي للمستفيد منها وقد يتوقع الجميع صرف منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير 2021 بعد أيام قليلة جداً كمعونة لهم عند الحصول عليه من الحكومة المصرية على يد وزارة القوى العاملة المصرية التي تقوم باختيار أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير الحالي وتستخدم الشروط الواجبة والمطلوبة في الوزارة من أجل الحصول على المنحة التي تساوي 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة لمدة ثلاثة شهور أي تساوي 1500 جنيه لهم وجميع المستفيدين سعداء من تلك المنحة التي تجعلهم يحصلوا عليها كمساعدة من الدولة المصرية لتلك الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة بالرقم القومي للمستعلم

لابد من توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة لطلب منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة ثم الاستعلام عن موعد صرف المنحة.





- يتم استخدام الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية عام 2021م يناير الدفعة الخامسة.

- ثم من خدمات طلب الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير بالرقم القومي.

- يتم كتابة الرقم القومي بشكل كامل 14 رقم بالكامل المستعلمين في شهر يناير الجاري.

- يظهر آخر أخبار عامة عم منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة شهر يناير الحالي.

- منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة بالرقم القومى في مصر الوقت الحالي 2021.

- لابد قبل معرفة موعد صرف المنحة ان يتأكد كل مواطن مصري تقدم لطلب صرف منحة العمالة الغير منتظمة الجديدة 2021 من التسجيل والتحديث في الوزارة وتوفير الأوراق الخاصة لصرف منحة العمالة الغير منتظمة في مصر.



