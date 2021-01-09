محافظة أسيوط تكشف حقيقة ظهور تمساح بأحد بحيرات المحافظة (فيديو)

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نفى المهندس محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، ما يتردد عن رصد تمساح في بحيرة الملاح بأسيوط، موضحا أن ما تم رصده هو حيوان الورل هو شبيه بالتمساح، ويعيش على الأسماك ولا يشكل خطورة على الإنسان.



وأشار "بشير"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغ بوجود تمساح في البحيرة، وعلى الفور انتقلوا إلى البحيرة وتم التأكد أنه ليس تمساح وإنما هو حيوان الورل.



وأضاف أن حجم حيوان الورل المائي يصل إلى 2.5 متر، وعرضه 50 سم، لافتا إلى أنهم وصلوا لموقع الحدث خلال 3 دقائق من وصول البلاغ، متابعا: "الورل كان بيتمشى ويسبح في المياه يمين وشمال، ولم يفزع من الناس".

