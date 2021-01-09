تأجيل مباراة أتيتكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الليجا

أعلنت رابطة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من الليجا.









وأعلنت رابطة الليجا تاجيل المباراة التي كان مقرراً لها اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر.









وجاء تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك بعد التواصل مع الفريقين خاصةً أن الوضع الاستثنائي للطقس كان يحتم علينا تاجيلها.



