أبرزها "كبدة اسكندراني".. أشهر وصفات تحضيرالكبدة في المنزل وسر التتبيلة

حيث تعتبر الكبدة من أشهر الاكلات سهلة التحضير، ونقدم لكم طريقة عمل الكبدة بوصفات مختلفة سريعة، ومنها الكبدة المشوية وكبدة اسكندراني والكبدة بالبصل:





طريقة عمل كبدة مشوية:

احضري نصف كيلو كبدة و عصير بصلة مفرومة و ملح وفلفل اسود حسب الرغبةـ بجانب ملعقتين زيت زيتون و عصير 2 ليمونة

قومي بتقطيع الكبدة شرائح صغيرة أو يفضل شرائها شرائح جاهزة

تبلي شرائح الكبدة بالملح و الفلفل وضيفي عصير الليمون

ابشري بصلة ثم اعصريها وضيفي ماء البصل على الكبدة

اخلطي الكبدة مع التوابل واتركيها من ساعتين إلى 3 ساعات

ادهني الشواية بالزيت ثم ضعي الكبدة عليها

وقومي بتقليبها على الجهتين حتى تنضج، وقدميها بالهنا والشفا.





طريقة عمل كبدة إسكندراني:

احضري نصف كيلو كبدة مع 3 ثمرة ليمون و 4 فصوص ثوم بجانب ملعقة كمون كبيرة مع 2 ملعقة كزبرة مطحونة و ملعقة ملح و ملعقة شطة صغيرة و فلفل أخضر حار بالإضافة إلى ربع كوب زيت نباتي

قومي بتقطيع الكبدة الى قطع صغيرة

اخلطى الثوم و الكمون و الكزبرة و الملح و الشطة والفلفل الأخضر الحار

امزجيهم فى محضر الطعام حتى يتكون لديكى معجون متجانس

اضيفى المزيج إلى الكبدة وقلبيه واتركيه لينقع لمدة 15 دقيقة

ضعى الزيت فى مقلاة متوسطة وسخنيه ثم اضيفى الكبدة قليلا حتى تحمر

ضيفى عصير الليمون واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة.





طريقة عمل كبدة بالبصل:

احضري نصف كيلو كبدة بقري مع 2 ثمرة بصل مقطعة شرائح و فلفل أخضر رومي شرائح و شرائح فلفل ملون و 2 فص ثوم و عصير 2 ليمونة و 4 ملاعق زيت بجانب ملح وفلفل اسود إضافة إلى رشة قرفة

شوحي البصل في الزيت إلى أن يذبل و أضيفي الثوم للبصل ومن ثم أضيفي الفلفل الأخضر والملون والكبدة