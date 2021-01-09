



الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2021 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات "وي" billing.te.eg





فاتورة التلفون الأرضي لشهر يناير 2021 في ظل الظروف الراهنة وحرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد النتشر في البلاد الأن أثناء ذهاب المواطن للإستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي، أتاحت رابط إلكتروني يتمكن من خلاله الإستعلام عن قيمة الفاتورة، وذلك كا اجراء احترازي، وفي نفس الوقت من باب معرفة قيمة التلفون الأرضي وحرص المواطنين على سداد القيمة المستحقة منعا لوقف الخدمة أو دفع غرامات.





الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي

يفتقد بعض المواطنين بعض المعلومات عن التلفون الأرضي وعن الفاتورة الخاصة به، فهي فاتورة للقيمة المستهلكة تدفع كل ثلاث شهور أي تصدر ربع سنوية، يتم سدادها عن طريق عة طرق سواء من خلال زيارة الفرع أو عن طريق الفوري أو ماكينات الصرف الألي أو الفيزا.





ويعد الهاتف الأرضي من مهمات العصر بسبب استخدامة في الإنترنت الذي أصبح أساسي في كل منزل وشركة وكافة المصالح حكومي أو خاصة، ونوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الإستعلام بطريقة سهلة ومبسطة.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي

- الدخول على موقع المصرية للإتصالات ( اضغط هنا ).

- الضغط على الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي.

- ادخال كود المحافظة التبع لها المستعلم.

- متبوع برقم التلفون الأرضي.

- النقر على استعلام.



