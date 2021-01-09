تفاصيل آليات صرف الحكومة تعويضات متضرري النوبة

السبت 09/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تستعد الحكومة المصرية، لصرف المرحلة الثانية من تعويضات متضرري النوبة، عقب فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة للتعويض، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تفاصيل صرف الحكومة المرحلة الثانية من تعويضات متضرري النوبة.

فتح باب تلقي رغبات التعويضات
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة، والذي كان عالقا منذ ما يقرب من 100 عام حتى تدخلت القيادة السياسية لحل هذا الأمر. 

وقررت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.

عدد المستحقين للتعويض
ويصل إجمالي المستحقين لصرف التعويضات من متضررى النوبة، 11 ألفا و500 مستحق، منهم 5329 بالمرحلة الثانية.

استعدادات المرحلة الثانية
وتتضمن الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية العمل على إتاحة 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كائنة بعدد 13محافظة، وكذا التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضى القابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى.

كما تتابع تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادى الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندى، هذا إلى جانب طباعة عدد 1550 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالأراضى القابلة للزراعة، وطباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضى المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكن. 

16 لجنة لصرف التعويضات
وقامت محافظة أسوان، بتوفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وتم دعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، حيث ستعمل يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة المقررة لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة.

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