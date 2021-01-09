رئيس الوزراء : مشروع بديل العشوائيات بمدينة السلام بتكلفة 1.7 مليار جنيه

السبت 09/يناير/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد أحد مشروعات الإسكان التي تنفذ لصالح أهالي المناطق غير الآمنة، في مدينة السلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، في أرض الإنتاج الحربي، بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوي، على مساحة 230 فدانا، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع.

وأشار وزير الاسكان إلى أنه يشمل تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية، كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع تصل إلى 55%، ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يتضمن 44 عمارة ستكون مخصصة للبيع الاستثماري، بواقع 1056 وحدة سكنية، وكل الوحدات الأخرى ستشمل إسكان أهالي المناطق غير الآمنة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الحرص على المضي في استكمال هذا المشروع، وكلف بعرض موقف تأثيث الوحدات المنتهية أسبوعيا، لتكون تلك الوحدات جاهزة للتسليم لأهالينا في المناطق غير الآمنة، خاصة وأن المسئولين أكدوا أنه لا مشكلة في التمويل، وبأنه قريبا سيكون لدينا 40 عمارة منتهية بالكامل وبها المرافق وجاهزة للتسليم لمستحقيها، موجها بتذليل جميع العقبات لتنفيذ ذلك.

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