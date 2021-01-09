جراحة قيصرية لأم مصابة بالكورونا بالمستشفى الدولي في المنصورة لإنقاذ الجنين

السبت 09/يناير/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي في اجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع مصابة بالكورونا كانت محجوزة بقسم العزل بمستشفى المنصورة الدولي.

وبفحص السيدة تبين ان نسبة تشبع الاكسجين لديها منخفضة وعلى الفور تمكن الفريق الطبي من التعامل مع الحالة وإجراء جراحة الولادة القيصرية لإنقاذ حياة الأم والجنين.

وتفيد التقارير المبدأية للحالة بسلامة الأم والجنين وانهما بحالة مستقرة وجيده ومازالا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

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