برلمانية: الزراعة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ومدخل أساسي للصناعات الإنتاجية

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ثمنت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ الف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.





وأكدت رزق الله، خلال البيان الصادر له، أن قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات المرنة والتي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، ليس فقط ذلك وأنما يمثل مدخلا أساسيا في كثير من الصناعات الانتاجية، مشيده بجهود الدولة في تدعيم الزراعة وأيضا جهودها في التوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اختيار المنطقة الجغرافية لمشروع مستقبل مصر علي محور الضبعة، "جيد" حيث يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من اراضى المشروع الى سائر انحاء الجمهورية، هو ما كان له اثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من انتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا.