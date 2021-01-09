غلق 24 منشأة طبية وعيادات في الدقهلية

السبت 09/يناير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم غلق 24 منشٱة وعيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل بقرى مراكز ومدن المنصورة ونبروه وطلخا وبلقاس والسنبلاوين وقد شملت عيادات جراحة عامة واوعية دموية وباطنة ومعامل تحاليل طبية وعيون وعلاج طبيعى وتغذية علاجية واسنان وجلدية وتناسلية ونساء وتوليد وانف واذن وتخصصات مختلفة..

جاء قرار محافظ الدقهلية باغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا اداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشٱن المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتثبت مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبية الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة.

كما قرر محافظ الدقهلية غلق صيدلية واحدة بمساكن التعاونيات بمدينة المنصورة،غلقا اداريا تأديبيا لمدة شهروذلك لممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة..
ووجه" د. مختار " لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا لٱهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة وكذا الصيدليات ومخازن الادوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة اشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن،

محافظة الدقهلية، حملات صحية، الدكتور ايمن مختار

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