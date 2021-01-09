التحفظ على 8 أطنان زيوت ولحوم في حملات بالدقهلية

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شنت مديرية التموين في محافظة الدقهلية حملات مكثفت تمكنت من غلق مصنع بدون ترخيص والتحفظ علي 8 طن زيوت ولحوم



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه.



أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.



اسفرت الحملات التي تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة نبروه عن ضبط مخزنا لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر وتتحفظ علي 3000 كيلوا زيت طعام داخل جراكن غير مدون عليها اي بيانات ومجهول المصدر وبدون فواتير شراء قانونية تدل على مصدر شرائها.



كما تم تحرير محضر ضد مصنع البان بناحية نشا مركز نبروه وذلك لحيازتة ملح يتم تخزينة بطريقة غير صحيحة وذلك لقيام بالتخزين بالشارع ممايعرضه للتلف وعدم الصلاحية للاستخدام لتعرضة لأشعة الشمس المباشرة والرطوبة ولا يوجد له فواتير شراء قانونية وتم التحفظ علي 100 شيكارة ملح زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو.



كما تم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحيه للعاملين، وتم احالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لاعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المهندس سيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وقد اوضح وكيل الوزارة ان الحملات تتم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية وذلك تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية وذلك للتاكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية الخاصة بشئون التجارة الداخلية حرصا علي توافر السلع للمواطنين بالكميات المطلوبة والاسعار المناسبة وفقا لمعايير وضوابط الصلاحية تنفيذا للقانون وحرصا الصحة العامة ومكافحة الغش التجاري،وكلف محافظ الدقهلية وكيل الوزارة بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر التي تم احالتها بالوقائع والمخالفات المذكورة.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.