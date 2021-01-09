الجلسة الافتتاحية.. استعدادات اليوم الأول لبرلمان ٢٠٢١

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يوم منتظر في تاريخ مصر السياسي وهو الثلاثاء المقبل، الذي يشهد أولى جلسات مجلس نواب ٢٠٢١، ذلك المجلس الذي تم إجراء انتخاباته وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وفي الساعات الأخيرة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد، يوم الثلاثاء المقبل، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخصًا في عضوية مجلس النواب.



ويأتي ذلك تفعيلها لنص المادة (27) من قانون مجلس النواب والمنظمة لتعيينات رئيس الجمهورية بمجلس النواب التي نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5٪؜ من عدد الأعضاء المنتخبين.



إجراءات احترازية خلال الجلسة

وكشف المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، عن الاجراءات الاحترازية التي ستتم خلال الجلسة، مشددا على ضرورة ارتداء النواب للكمامة، كما أنه تم التفكير في أن يجلس الأعضاء على قسمين من هم بنظام الفردى داخل القاعة، وأخرين بنظام القائمة، الأعضاء داخل القاعة يقسمون بترتيب أرقام عضويتهم، ثم القوائم ثم المعينين.



وتابع متحدثا عن تطبيق التباعد داخل الجلسة: "لا يلزم أن يتواجد كل الأعضاء في التوقيت نفسه داخل القاعة، لذلك سيجرى إدخال الأعضاء من النظام الفردى ويتم رفع الجلسة ويخرجوا ويدخل الأعضاء من القائمة والمعينين".



وخلال مداخلة تليفزيونية، ذكر أن أعضاء الفردى سيتواجدون الساعة الحادية عشر صباحا، لافتا إلى أن القاعة بالتباعد تستوعب 248 مقعدا، والمستوى الثانى 39 مقعد، أما المستوى الثالث في الشرفات 36 مقعدا، موضحا أنه سيتم إجراء انتخابات عن طريق اللجنة المشرفة المكونة من 7 أعضاء لانتخاب الرئيس والوكيلين.



ممنوع دخول المندوبين المرافقين

وتطبيقا لإجراءات التباعد بين الأعضاء لن يسمح بدخول المندوبين المرافقين للنواب يوم الثلاثاء المقبل، ضمانا لعدم التكدس داخل البرلمان.



فريدة الشوباشي رئيسا للجلسة

ومن جانبه، كشف عضو مجلس النواب مصطفي بكري، أن الجلسة سيترأسها أكبر الأعضاء سنا وهي الكاتبة فريدة الشوباشي، مؤكدا أنه يعقب أداء القسم إجراء الانتخابات على مقعد رئيس مجلس النواب والوكيلين، وبعدها يتم رفع الجلسة.



وعن الإجراءات التي تلي أداء القسم وانتخابات رئيس المجلس والوكيلين، لافت عضو مجلس النواب إلى أن ذلك يعقبه فتح الباب لتشكيل اللجان وبدء انتخاباتها وقد تؤجل ليوم الأربعاء التالي لانعقاد المجلس.